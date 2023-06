Inklusion im Mittelpunkt: Grüne verabschieden Bezirkswahlprogramm

Die oberfränkischen Grünen haben bei ihrer Bezirksdelegiertenkonferenz am Samstag in Coburg ihr Bezirkswahlprogramm verabschiedet. Entstanden ist ein fast 30-seitiges Wahlprogramm, das eine Teilhabe für alle Menschen an der Gesellschaft und der hohen Lebensqualität im Bezirk Oberfranken ermöglichen soll. Moderiert wurde die Versammlung von der Kulmbacher Grünen Dagmar Keis-Lechner, Bezirkstagsvizepräsidentin und Spitzenkandidatin der Grünen Oberfranken für den Bezirkstag. Im Mittelpunkt des Programms steht ihren Worten nach das Thema Inklusion.