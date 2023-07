Initiative befürchtet Retraumatisierung durch Gutachten

Die Initiative Sauerteig hält ein erneutes psychiatrisches Gutachten über ein Missbrauchsopfer aus dem Erzbistum München und Freising für unbarmherzig. Es bestehe die Gefahr der Retraumatisierung des betroffenen Mannes, teilte die Initiative am Samstag mit. «Die Würde des Missbrauchsopfers soll nun ein drittes Mal angegriffen werden», hieß es. Zuerst, als das Ordinariat den Missbrauch zugelassen habe, danach, als das Erzbistum 2010 die Glaubwürdigkeit des Mannes in Zweifel gezogen habe, «und nun soll der Betroffene erneut beweisen, dass sexueller Missbrauch einen Elfjährigen aus der Bahn werfen kann».

Das Landgericht Traunstein hatte am Freitag angeordnet, dass in dem Schadenersatzprozess gegen das Erzbistum ein psychiatrisches Gutachten einzuholen ist. Damit soll die Frage erörtert werden, «ob die vom Kläger erlittene Missbrauchstat ursächlich für eine psychische Störung des Klägers und dessen Alkohol- und Drogenabhängigkeit war».

Der Mann, ein früherer Ministrant, gibt an, Mitte der 1990er Jahre von einem Priester in Garching an der Alz sexuell missbraucht worden zu sein. Er fordert in dem Zivilprozess mindestens 300 000 Euro Schmerzensgeld vom Erzbistum. Es soll in einem Fall zum sexuellen Missbrauch gekommen sein. Zum Prozessbeginn am 20. Juni hatte der Anwalt des Erzbistums generell akzeptiert, dass der Kläger einen Anspruch auf Entschädigung hat, auf eine konkrete Summe legte er sich aber nicht fest.

Die Verhandlung soll am 12. September fortgesetzt werden. Die Initiative Sauerteig aus Garching an der Alz unterstützt den Kläger.