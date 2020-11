Ingolstadt verpasst Sprung an Drittliga-Spitze

Meppen (dpa) – Der FC Ingolstadt hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 3. Fußball-Liga verpasst. Das Team von Cheftrainer Tomas Oral verlor zum Abschluss des 13. Spieltags am Montagabend beim Schlusslicht SV Meppen mit 0:2 (0:2).

Luka Tankulic brachte den von Torsten Frings trainierten Außenseiter in der 4. Minute in Führung, Ex-Hannover-96-Profi Valdet Rama besorgte noch vor der Halbzeit den Endstand (23.).

Mit einem Sieg wäre der drittplatzierte FCI (23 Punkte) am Spitzenduo Dynamo Dresden und 1. FC Saarbrücken vorbeigezogen (beide 25). Meppen bleibt trotz des Erfolges Tabellenletzter (9), hat wegen insgesamt drei coronabedingten Spielabsagen allerdings auch erst zehn Partien absolviert.