Ingolstadt: Spiele gegen Bietigheim und Bremerhaven verlegt

Ingolstadt (dpa/lby) – Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlegt zwei seiner Heimspiele. Zum einen finde die für den 26. Dezember geplante Partie gegen die Bietigheim Steelers nun am 30. Januar statt, teilten die Oberbayern am Mittwoch mit. Darüber hinaus habe sich der ERC mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven auf einen Tausch des Heimrechts geeinigt. Demnach reist der ERC am 7. Januar in die Seestadt, dafür treten die Bremerhavener am 25. Februar in Ingolstadt an.

«Wir möchten uns bei den Steelers und den Fischtown Pinguins herzlich für die Zusammenarbeit und die Zustimmung zu den Verlegungen bedanken», sagte ERC-Geschäftsführer Claus Liedy laut Mitteilung. Durch die Verlegung bestehe die Hoffnung, dass die Fans bei diesen Partien live dabei sein könnten. Aktuell finden große Sportveranstaltungen im Freistaat aufgrund der Corona-Krise ohne Zuschauer statt.

