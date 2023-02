Infos und Austausch: Gesprächsgruppe für Eltern mit psychischer Erkrankung

Wie wirkt sich die psychische Erkrankung eines Elternteils auf den Alltag mit Kindern aus? Um diese und weitere Fragen geht’s heute Vormittag im Großen Saal der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Hochfranken in Hof. Der Sozialpsychiatrische Dienst und die Erziehungsberatungsstelle der Diakonie Hochfranken bieten wieder eine Informations- und Gesprächsgruppe für Mütter und Väter mit einer psychischen Erkrankung an. Dabei bekommen die Teilnehmer unter anderem Tipps von Experten und können sich untereinander austauschen. In könnt jederzeit in die Gruppe einsteigen. Die Teilnahme ist auch kostenlos. Der Termin heute findet von 11 bis 12 Uhr 30 statt.

