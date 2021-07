Infos, Übernachtungen und Tickets: Tourist-Information in Reichenbach öffnet neu

Wenn man im Urlaub in einen Ort kommt und wissen will, was dort so geboten ist, dann ist die erste Anlaufstelle die Touristinformation. Auch Reichenbach im Vogtland hat so eine Anlaufstelle jetzt wieder.

Nach monatelangen Vorbereitungen hat die Touristinfo heute eröffnet. Das Gebäude ist am Markt zu finden. Dienstags bis samstags informieren die Mitarbeiter über die Region, vermitteln Übernachtungsmöglichkeiten und verkaufen Tickets für Konzerte und Sportevents.

Die Tourist-Info ist zum Beispiel auch die offizielle Vorverkaufsstelle für Veranstaltungen im Reichenbacher Neuberinhaus.

Öffnungszeiten:

Dienstag: 9:00 Uhr – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch: 9:00 Uhr – 13:00 Uhr

Donnerstag: 9:00 Uhr – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr

Freitag: 9:00 Uhr – 13:00 Uhr

Samstag: 9:00 Uhr – 12:00 Uhr