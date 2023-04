Infonachmittag für werdende Eltern: Heute im Landratsamt Tirschenreuth

Oft sind Vorträge oder Info-Veranstaltungen unter der Woche. Für berufstätige Menschen ist es deshalb schwer, daran teilzunehmen. Die Schwangerschaftsberatungsstelle am Gesundheitsamt Tirschenreuth hat darauf reagiert und bietet einen kostenlosen Informationsnachmittag an. Der Infonachmittag für werdende Eltern beginnt um 13 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Landratsamts statt. Es geht um die Themen Säuglingspflege, Stillen, Erstausstattung fürs Baby und Tipps für die Geburt. Am Dienstag folgt ein Info-Abend zu rechtlichen Ansprüchen und finanziellen Hilfen rund um Schwangerschaft und Geburt. Der startet um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus Mitterteich.