Infomobil des Deutschen Bundestags: Station an der Festhalle in Plauen

Gerade bei den hohen Energiepreisen üben viele Menschen Kritik an der Politik der Bundesregierung. Nur die wenigsten haben sich allerdings selbst schon mal näher mit der Thematik befasst. Politik zum Mitmachen und Mitmischen gibt es in den kommenden drei Tage allerdings im Vogtland. Das Infomobil des Deutschen Bundestags gastiert bis Samstag an der Festhalle in Plauen. Ab dem Vormittag informiert geschultes Personal darüber, wie das Parlament und Demokratie funktionieren. Von 10 bis 13 Uhr wird auch die vogtländische CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas eine Bürgersprechstunde anbieten.

Öffnungszeiten:

Donnerstag: 9:30 bis 19:00 Uhr

Freitag: 9:00 bis 19:00 Uhr

Samstag: 9:00 bis 15:00 Uhr