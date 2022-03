Inflationsrate in Bayern steigt auf 5,3 Prozent

Die Verbraucherpreise in Bayern sind im Februar um 5,3 Prozent gestiegen. Heizöl war 52 Prozent teurer als vor einem Jahr, Kraftstoffe 27 Prozent. Aber «selbst ohne diese Preistreiber liegt die Inflationsrate im Februar 2022 noch bei deutlichen 4,3 Prozent», teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag mit. Nahrungsmittel verteuerten sich um 4,7 Prozent. Dagegen stiegen die Mieten nur noch moderat: Die Wohnungsmieten ohne Nebenkosten erhöhten sich um 1,9 Prozent. Im Januar hatte die Inflationsrate in Bayern noch bei 4,7 Prozent gelegen.

Die Inflation wurde vor allem von den Energiepreisen befeuert. Von Januar auf Februar stieg der Heizölpreis im Freistaat um 6,6 Prozent, das Tanken wurde 3,6 Prozent teurer. Im Vergleich zum Vorjahr mussten die Verbraucher für Strom 13 Prozent mehr bezahlen, für Sprit 27 Prozent, für Gas 41 Prozent und für Heizöl 52 Prozent mehr.