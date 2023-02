Inflation zieht wieder an

Die Inflationsrate ist in Bayern im Januar auf 8,8 Prozent gestiegen, nach 8,5 Prozent im Dezember. Vor allem Energie und Nahrungsmittel sind viel teurer als vor einem Jahr. Wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte, kostete Gas fast 74 Prozent mehr, Heizöl 29 Prozent mehr. Für Lebensmittel mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher fast 20 Prozent mehr zahlen.

Molkereiprodukte und Eier verteuerten sich um 34 Prozent, Brot und Getreideerzeugnisse um über 23 Prozent, Fleisch und Fleischwaren um rund 18 Prozent, Gemüse um fast 13 Prozent. Die Wohnungsmieten ohne Nebenkosten stiegen um 2,6 Prozent.

Von Dezember bis Januar legten die Verbraucherpreise in Bayern um 0,7 Prozent zu. Treiber waren hier Erdgas (plus 38,2 Prozent), Kraftstoffe (plus 1,2 Prozent) und Nahrungsmittel (1,4 Prozent mehr als im Dezember).