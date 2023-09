Inflation fällt deutlich: Niedrigster Wert seit 2021

Die Inflation in Bayern ist im September auf den niedrigsten Stand seit gut zwei Jahren gefallen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag sie bei 4,1 Prozent, wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Donnerstag mitteilte. Das sind 1,8 Prozentpunkte weniger als noch vor einem Monat. Niedriger war die Inflation in Bayern zuletzt im August 2021. Im vergangenen Jahr hatte die Teuerung zeitweise 9 Prozent erreicht.

Zu den Bremsern der Inflation gehörten im September unter anderem Heizöl- und Kraftstoffe, die 31,7 beziehungsweise 11,4 Prozent billiger waren als ein Jahr zuvor. Der Preis für Erdgas gab um 8,4 Prozent nach, bei Holzpellets und anderen festen Brennstoffen waren es 24,1 Prozent. Strom verteuerte sich dagegen um 7 Prozent.

Die Mieten stiegen im Schnitt mit 2,3 Prozent langsamer als das allgemeine Preisniveau. Nahrungsmittel verteuerten sich dagegen mit 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat weiter überdurchschnittlich. Auch hier ist der Zuwachs allerdings niedriger als noch im August.