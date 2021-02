Infineon hebt nach starkem Quartal die Jahresprognose

Neubiberg (dpa) – Infineon ist gut in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Der Chiphersteller konnte dank guter Geschäfte mit der Autobranche Umsatz und Gewinn kräftig steigern, wie er am Donnerstag in Neubiberg bei München mitteilte. Als Folge hob das Unternehmen seine Prognose leicht an und will die geplante Fertigung im österreichischen Villach rund drei Monate früher anlaufen lassen.

Trotz negativer Effekte durch den schwachen Dollar stieg der Gewinn im ersten Geschäftsquartal, das bei Infineon von Oktober bis Dezember läuft, auf 256 Millionen Euro. Das sind 22 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, das noch nicht von Corona belastet war. Der Umsatz stieg – auch durch die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress – um 37 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Auch im Gesamtjahr sollen Umsatz und Ergebnis nun besser als bisher prognostiziert ausfallen.

«Neben der wirtschaftlichen Erholung in einigen Regionen kommt uns der Digitalisierungsschub in allen Lebensbereichen zugute», sagte der Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss. «Halbleiter werden mehr denn je gebraucht.»

