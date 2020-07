Infektionszahlen im Landreis Hof steigen: Lockdown wird erstmal nicht kommen

Die Zahl der aktuell am Corona-Virus erkrankten Personen ist über das Wochenende gestiegen. Seit Freitag sind 10 weitere Fälle bekannt, momentan sind aktuell 48 Personen mit Covid-19 infiziert.

Der Landkreis hat deshalb am Nachmittag über die aktuelle Lage berichtet. Über ein 1.000 Menschen wurden in den vergangenen Tagen getestet. Die Infektionsketten beziehen sich in fast allen Fällen auf die genannten Großfamilien. Genau deshalb, weil sich Infektionsketten nachvollziehen lassen, wird es keine weiteren Maßnahmen – also keinen Lockdown – geben.

Allein an der Teststelle in Rehau hatten sich seit Mittwoch 680 Menschen testen lassen. Bei einem Großteil der Tests liegt bereits ein negatives Ergebnis vor. Auf ein paar Testergebnisse wartet man noch.

Landrat Bär sagte: „Die Maßnahmen, die wir bisher durchgeführt haben, waren richtig und notwendig. Sie sind zum jetzigen Zeitpunkt aber auch hinreichend.“ Außerdem empfiehlt er allen Urlaubsrückkehrern – gerade aus dem Ausland – einen Corona-Test. Bestenfalls sogar zwei Mal.

Der Landkreis wird das Infektionsgeschehen weiter beobachten. Es kann sogar sein, dass das mobile Testmobil und die Teststelle in der Freiheitshalle wieder geöffnet werden. Zusammen mit den Ärzten wird gerade ein Testkonzept entwickelt. Das soll in den nächsten Tagen vorgestellt werden.