Infektionsketten schneller unterbrechen: Schnelltestsystem im Vogtlandkreis

Testen und Impfen im Kampf gegen das Corona Virus. Dieser Strategie geht auch der Vogtlandkreis nach. Ein sogenanntes Schnelltestsystem soll jetzt weitere Vorteile bieten. So sollen die positiven Testergebnisse täglich digital auf Basis der Daten der Gesundheits-Chipkarte an das Gesundheitsamt zur Kontaktaufnahme‘ übermittelt werden. Das System hat das Oelsnitzer Unternehmen Simba^3 gemeinsam mit dem Rettungszweckverband Südwestsachen, dem Gesundheitsamt und dem Sachgebiet Datenverarbeitung des Landratsamtes entwickelt. Es ermöglicht dem Vogtlandkreis, 10 Prozent der Bevölkerung in einer Woche zu testen. Dadurch sollen die Infektionsketten unterbrochen werden. Landrat Rolf Keil:

so Keil. Heute soll die Bundesimpfverordnung geändert werden. Im Vogtlandkreis sollen dann auch schon bald alle Bürger*innen ab 18 Jahren geimpft werden. Der Inzidenzwert im Vogtlandkreis liegt heute bei 227.