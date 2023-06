Industriehalle in Augsburg in Brand

In einer Industriehalle in Augsburg ist ein Brand ausgebrochen. Laut einer Sprecherin der Polizei fing das Gebäude am Montagmittag im Stadtteil Inningen Flammen. Verletzte gebe es bisher keine. Die Stadt Augsburg warnte über Twitter vor der starken Rauchentwicklung und bat die Menschen, das Gebiet weiträumig zu umfahren, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Die Löscharbeiten dauerten auch am Nachmittag an, sagte die Sprecherin. Bei dem Gebäude soll es sich um eine Lagerhalle handeln. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.