Industriegebiet Rathaushütte: Neue Firma siedelt sich in Marktredwitz an

Im Marktredwitzer Industriegebiet Rathaushütte verändert sich in nächster Zeit einiges. Jetzt Siedelt sich eine weitere Firma an. Die Firma ACS kommt ins Industriegebiet – mit einer Halle, die rund 150 Meter lang und 17 1/2 Meter hoch sein soll. Das schreibt die Stadt Marktredwitz zu Radio Euroherz. Die Stadt freut sich, ein Grundstück zur Verfügung stellen zu können. 20 Mitarbeiter werden in der Halle im Schichtbetrieb dann arbeiten. Neben Warenein- und ausgang, gehören auch die Einlagerung und Verpackung beispielsweise zu den Betriebsabläufen. Neben der Firma stellt auch die Errichtung der Justizvollzugsanstalt eine positive Entwicklung für das Industriegebiet dar.