Industriegebiet Oberlosa: Gericht stoppt Bebauungsplan der Stadt Plauen

Die Stadt Plauen will das Industriegebiet Oberlosa erweitern und hat dort im vergangenen Jahr schon aufwendig die Zufahrt von der B92 ausbauen lassen. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen macht der Stadt allerdings einen Strich durch die Rechnung: Es hat den Bebauungsplan für das Industriegebiet für unwirksam erklärt.

Die Stadt Plauen will nun das schriftliche Urteil abwarten und dann das weitere Vorgehen abstecken, heißt es von Baubürgermeisterin Kerstin Wolf. Aber schon jetzt steht fest: Die Stadt will zusammen mit dem Ortschaftsrat und weiteren Vertretern des Ortsteils Oberlosa im Mai zusammenkommen. Dabei soll es um die Belange der Anwohner gehen. Danach will die Stadt den Bebauungsplan entsprechend überarbeiten.