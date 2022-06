Industriebrachen in der City: URBAN-Netzwerktagung in Plauen

Brauereigebäude, Schornsteine und Fabriken aus Backstein haben lange Jahre das Bild der Euroherz-Region geprägt. Die goldene Industriezeit ist aber längst vorbei, zahlreiche Industriebrachen sind schon weggekommen oder stehen verlassen da. Wie Städte mit solchen Industriebrachen individuell umgehen können, darum geht es in diesen Tagen in Plauen. Die Spitzenstadt ist Gastgeber der 73. URBAN-Netzwerktagung. Das Netzwerk besteht aus österreichischen und deutschen Städten und beschäftigt sich mit Stadtentwicklungsprojekten, die mit EU-Fördermitteln möglich sind. Geladen sind die Stadtverwaltungen von Wien, Duisburg, Chemnitz und Leipzig. Außerdem Vertreter des Bundesministeriums für Wohnen. Plauen hat den Gästen die Elsteraue und die ehemalige Textilfabrik in der Schönherrstraße gezeigt. Hier ist ein Verkehrserziehungs- und Spielplatz mit Geldern der EU entstanden. Heute will die Stadt noch die Schaustickerei präsentieren. Plauen erhofft sich, wie es heißt, wichtige Impulse von der Tagung.