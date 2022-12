Indonesischer Vulkan Semeru bricht am Jahrestag erneut aus

Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben in Indonesien steigt weiter. Suchteams haben auf der Hauptinsel Java sieben Leichen unter (…)

Noch immer Dutzende Vermisste nach Erdbeben auf Java

Die Erde am pazifischen Feuerring gibt keine Ruhe. Zunächst bebt in Indonesien die Erde, einen Tag später in der Nähe der Salomonen. (…)