Indischer Generalkonsul: Tour durch die Region

Am vergangenen Montag war erst der US-amerikanische Generalkonsul Timothy Liston in Rehau und Schwarzenbach an der Saale zu Besuch. Nun hat sich der indische Generalkonsul Mohit Yadav angekündigt. Er nimmt sich zwei Tage Zeit, um mehrere Stationen in Stadt und Landkreis Hof zu besuchen. Am Morgen startet er seine Tour in der Gemeinde Berg. Er besichtigt den Eisenpark in Eisenbühl und die Freie Montessorischule in Berg. Am frühen Nachmittag setzt er seinen Besuch im Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth fort, um den Tag dann mit einer Besichtigung in der Hofer Brauerei Meinel zu beenden. Morgen ist er dann zu Besuch bei der Firma Viessmann in Hof. Aber auch die Musikbegegnungsstätte Haus Marteau in Lichtenberg steht auf dem Programm des indischen Generalkonsuls. Dort erwartet ihn eine Aufführung im neuen Konzertsaal.