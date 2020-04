In Zeiten von Corona: Bäcker und Metzger haben zu kämpfen

Am Wochenende holen sich viele gerne ihre frischen Brötchen vom Bäcker und dann kann es schon mal sein, dass die Kunden dicht an dicht stehen. In Corona-Zeiten geht das natürlich nicht. Abstand halten ist angesagt, sodass die Schlange manchmal bis vor die Tür geht. Die Mitarbeiter des Hofer Metzgermeisters Christian Herpich arbeiten im Schichtbetrieb, sodass nur die Hälfte gleichzeitig arbeitet. Auch sonst hat sich in seinem Geschäft einiges geändert:

Die heimischen Bäcker und Metzger mussten noch keine Soforthilfen beantragen, kämpfen aber auch mit finanziellen Problemen, weil das Catering-Geschäft wegfällt. Durch Online-Shops oder Lieferservice versuchen sie den Verlust auszugleichen.