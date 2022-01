In Wohnung überfallen: Unbekannte schießen auf 17-Jährigen

München (dpa/lby) – Mehrere Unbekannte haben einen 17-Jährigen in einer Münchner Wohnung überfallen und dann in den Oberkörper geschossen. Die Täter seien flüchtig, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. «Wir gehen davon aus, dass es gezielt gegen den 17-Jährigen ging», sagte der Sprecher. Täter und Opfer hätten sich offenbar gekannt.

Der 17-Jährige sei am Donnerstagabend zu Besuch in der Wohnung eines 65-Jährigen gewesen und habe nach einem Klingeln den Tätern die Tür geöffnet. Den 65-Jährigen griffen diese nicht an, er setzte den Notruf ab. Der 17-Jährige sei im Krankenhaus, aber außer Lebensgefahr, sagte der Sprecher. Zu Tathintergrund, Motiv und den Tätern ermittelt die Polizei. Sie sucht nach Zeugen.

