In Passau Kultur und Natur genießen

Hoch über der Drei_Flüsse_Stadt Passau liegt die Burganlage Veste Oberhaus. Man kann sie von der Stadt aus sehen und zu Fuß ist man in nur 20 Minuten da. Die Pfade führen durch ein Naturschutzgebiet, das fast ein bisschen verwunschen aussieht – ein Berghang mit lianenüberhangenen Baumstämmen und steilen Felsen. Im Rücken das malerische Städtchen. Auch Anneliese Hertel, eine gebürtige Passauerin und Gästeführerin schwärmt: “Das großartige an unserer Stadt ist die Lage. Wir sind die einzige Stadt auf der ganzen Welt, wo drei Flüsse, aus drei verschiedenen Himmelsrichtungen kommen, sich hier vereinen, zu einem Fluss und gemeinsam in die vierte Himmelsrichtung nach Osten weiterfließen. Und großartig ist unsere Altstadt. Es sind die barocken Bauten, es sind die bunten Zunfthäuser, es sind die kleinen, engen verwinkelten Gässchen und sie haben italienisches Flair pur. Was sie hier noch haben, ist Natur pur. Wenn sie die Flüsse überqueren, dann haben Sie überall einen Grüngürtel. Und haben überall wunderschöne Sichten auf unsere wunderschöne Stadt.”