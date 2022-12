In Pandemie weniger betrunkene Kids und Teenies in Klinik

Die Entwicklung aus dem ersten Pandemiejahr hat sich fortgesetzt: Auch 2021 wurden deutlich weniger Kinder und Jugendliche wegen Alkoholmissbrauchs in den bayerischen Kliniken behandelt. 2060 Fälle registrierten die Kliniken im vergangenen Jahr, nach 2037 im Vorjahr. Vor der Pandemie wurden hingegen im Schnitt der Jahre 2016 bis 2019 mit knapp 4050 Fällen fast doppelt so viele junge Alkoholpatienten zwischen 10 und 20 Jahren behandelt. Dies teilte die Krankenkasse DAK Bayern der Deutschen Presse-Agentur in München nach einer Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamtes mit.

Auffällig dabei: Die Mädels sind inzwischen deutlich häufiger vertreten als früher. «Der Anteil der Mädchen an den gesamten Krankenhausfällen war mit 46 Prozent noch nie so hoch», betonte die DAK. 2016 etwa, als die Gesamtzahl jugendlicher «Komasäufer» noch auf einem wesentlich höheren Gesamtwert von 4400 lag, betrug der Anteil der weiblichen Kids und Teens nicht einmal 40 Prozent.

Unabhängig vom Geschlecht ist klar: «Bereits in kleinen Mengen kann Alkohol für Kinder und Jugendliche gefährliche gesundheitliche Folgen haben. So kann Alkoholkonsum das Gehirn schädigen und auch die Gefahr erhöhen, psychisch oder körperlich krank zu werden», erläuterte Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Er ist Schirmherr der Alkohol-Präventionskampagne «bunt statt blau», mit der die DAK das Thema in die Schulen bringt. Schon seit 14 Jahren werden dabei neben Unterrichtseinheiten über die Gefahren übermäßigen Alkoholkonsums auch die besten Plakatideen von Schülerinnen und Schülern zum Thema Rauschtrinken gesucht.