In Nürnberg gefunden: Vermisster 15-Jähriger wohlauf

Die Polizei Wunsiedel hat in dieser Woche öffentlich nach einem vermissten 15-Jährigen gesucht. Jetzt konnte sie allerdings Entwarnung geben. Er war schon Anfang März aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Weißenstadt ausgerissen. Aufgrund des öffentlichen Aufrufs hat sich nun die Jugendschutzstelle Nürnberg gemeldet, in der sich der 15-Jährige aktuell aufhält. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Ansbach und der Mutter des Jungen kann er auch erst einmal dort bleiben.