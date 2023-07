In Nachbars Garage gerast: 84-Jährige verwechselt Gas- und Bremspedal

Das ist ein alter Filmgag – ein Autofahrer will losfahren, verwechselt Gas und Bremse und schießt dann mit seinem Wagen davon. So ähnlich hat es eine 84-jährige Frau in Naila gestern gemacht. Sie schoss mit ihrem Auto in eine gegenüberliegende Garage und zwar so heftig, dass die durch die Wucht verschoben wurde. Die betagte Fahrerin hatte trotzdem Glück, sie hat nur leichte Verletzungen erlitten. An ihrem Auto entstand allerdings Totalschaden. Die 84-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.