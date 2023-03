Das ist ganz schöner Mist. In Mechlenreuth bei Münchberg ist am Abend ein Lkw umgekippt. Geladen hatte er Pferdemist. Warum der Laster gekippt ist, ist nicht bekannt. Er blieb auf der Fahrbahnseite in der Böschung liegen. Der Fahrer und die beiden Kinder, die mit im Fahrzeug waren, sind nach ersten Informationen nur leicht verletzt worden. Die aufwendige Bergung wird sich wahrscheinlich noch eine Zeit lang hinziehen. Ein technischer Defekt lässt sich im Moment nicht ausschließen.