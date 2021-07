In Leitplanke gedrückt – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht bei Himmelkron

Nach einem Unfall auf der A 9 gestern Vormittag, kurz nach der Einfahrt Himmelkron, sucht die Polizei Zeugen. Ein 32-jähriger aus Hof war gegen 10 Uhr in Richtung Nürnberg auf die Autobahn aufgefahren. Kurz nach der Einfahrt wurde er von einem spanischen Sattelzug nach rechts in die Leitplanke gedrückt. Der Sattelzug fuhr weiter und hinterließ alleine am Auto einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Wer den Unfall gestern Vormittag mit dem Lkw bei Himmelkron beobachtet hat, möchte sich bitte bei der Verkehrspolizei Bayreuth melden.