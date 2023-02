Eine 82-Jährige hat sich beim Zerkleinern von Brennholz im Allgäu schwer verletzt. Sie habe am Donnerstag in Haldenwang (Landkreis Oberallgäu) Holz gespalten, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei sei sie vermutlich durch einen Bedienfehler in die dafür vorgesehene Maschine geraten. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in ein Krankenhaus.