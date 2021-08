In Gedenken an die Club-Legende: FC Bayern mit Müller-Shirts

Dortmund (dpa) – In Erinnerung an ihren legendären Torjäger Gerd Müller haben die Spieler des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Dienstag Aufwärm-Shirts mit der Rückennummer 9 und dem Namen des am Sonntag gestorbenen Rekordtorjägers getragen. Vor dem Anpfiff wurde des früheren Nationalspielers mit einer Schweigeminute gedacht. Anschließend gab es Beifall von den Rängen.

Müller, der 75 Jahre alt wurde, hatte beim FC Bayern eine Ära geprägt. Er erzielte 365 Treffer in 427 Bundesliga-Spielen, was bis heute unübertroffen ist. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, wobei er das Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande erzielte. Nach seiner Karriere blieb er den Bayern lange als Trainer im Nachwuchs erhalten.

Dort lernte auch BVB-Verteidiger Mats Hummels den Torjäger kennen und schätzen. «Er war unheimlich herzlich, extrem positiv. Alle haben sich gefreut, ihn zu sehen. Es ist sehr schade, dass er nicht mehr unter uns weilt. Er war einer der größten Stürmer aller Zeiten. Das ist ein trauriger Moment», sagte Mats Hummels dem TV-Sender Sky. Müller litt an Alzheimer und lebte seit Jahren im Pflegeheim, wo er professionell betreut wurde.

