Der beste Kfz-Mechatroniker in Oberfranken kommt aus der Euroherz-Region. Bei der Gesellenprüfung stand Leon Stäudel aus dem Weißenstädter Ortsteil Meierhof an der Spitze. Mit einem Schnitt von 1,4 war er der Beste seines etwa 300 Mann starken Jahrgangs. Seine Ausbildung hat der 20-Jährige in der Kfz-Werkstatt Jürgen Brand in Tröstau absolviert. In einem nächsten Schritt will Leon Stäudel seine Meisterprüfung machen.