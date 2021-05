In fünf weiteren Orten: Mehr Testmöglichkeiten im Landkreis Wunsiedel

Am Wochenende sind die Tierparks in die Saison gestartet, viele Geschäfte haben wieder geöffnet und auch die Abschlussklassen sehen das Klassenzimmer wieder von innen – zumindest im Landkreis Wunsiedel geht schon wieder einiges. Pflicht ist dabei immer ein Corona-Test. Manche müssen dafür aber noch einen weiteren Weg auf sich nehmen. Das ändert sich heute. Auch in Nagel, Hohenberg an der Eger, Kirchenlamitz, Weißenstadt und Bad Alexandersbad gehen heute weitere Schnelltestzentren an den Start. In Marktredwitz und Wunsiedel kann sich jetzt jeder sogar täglich testen lassen. Das Landratsamt empfiehlt, sich vorher online für einen Termin zu registrieren. Dann bekommt man das Testergebnis sofort elektronisch übermittelt.

Alle diejenigen, die die neuen Schnelltestmöglichkeiten nutzen wollen, sollten sich – wenn möglich – vorher unter folgendem Link registrieren: https://21dx.medicus.ai/#/ . Bei Bedarf hilft das Team auch vor Ort gerne dabei. Die Testergebnisse werden elektronisch übermittelt. Auch wenn kein Smartphone bzw. Internetzugang zur Verfügung steht, kann der Test vor Ort durchgeführt werden. Wichtig: Bitte Ausweis zum Test mitbringen und vorlegen!

Eine Übersicht aller Testmöglichkeiten im Landkreis finden Interessierte hier.