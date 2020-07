In Erinnerung an die nationalsozialistischen Bücherverbrennungen 1933: Demokratie lesen!

Die Partnerschaft für Demokratie in der Stadt Hof lädt ab heute ein, ausgewählte Autorinnen, deren Bücher die Nazis 1933 verbrannt haben, wieder zu entdecken und so Geschichte nicht zu vergessen. Aus diesem Grund stehen unter anderem Werke von Rosa Luxemburg, Hannah Arendt oder Anna Seghers im öffentlichen Bücherschrank auf dem Wirth-Platz für alle zur Verfügung. Zusätzlich wird der Bücherschrank zu einem „sprechenden Schrank“ erweitert – so sind ausgewählte Texte als Online Lesungen verfügbar und per QR-Code zugänglich. Zusätzlich gibt es bis zum 21. Juli bei der Buchhandlung Kleinschmidt und der Buchgalerie im Altstadthof Informationstische mit weiterführenden Buchempfehlungen und Hintergrundinformationen zur Aktion „Demokratie lesen!“.