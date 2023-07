In einer Woche geht’s los: Stadt Hof informiert zum Hofer Volksfest

Radio Euroherz ist euer Hofer Volkfestradio, In einer Woche (28.7.) geht’s los. Nun hat die Stadt Hof nochmal Infos zum Volksfest bekanntgegeben. Der traditionelle Festzug mit rund 3.800 Teilnehmern startet am Freitag um 17 Uhr am Hofer Rathaus. Im Zelt sticht Oberbürgermeisterin Eva Döhla danach das erste Fass an, in diesem Jahr von der Brauerei Meinel. Am Tag darauf, dem Samstag, gibt’s das Feuerwerk um 22 Uhr. Am 4. August folgt eine Drohnenshow.

Zum Sicherheitskonzept: Hier wird es keine Einlasskontrollen geben. Die Sicherheitskräfte kontrollieren aber eure Taschen nach verbotenen oder gefährlichen Gegenständen. Alkoholische Getränke dürft ihr nicht mit aufs Gelände mitnehmen.

Das Parken rund um das Volkfestgelände ist ja eher schwierig. Einen kostenpflichtigen Parkplatz gibt’s am Schützenweg. Ansonsten empfiehlt die Stadt am Hauptbahnhof beim Park&Ride zu parken und mit Bus oder Zug zum Bahnhof Neuhof direkt am Gelände zu fahren.