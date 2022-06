In die Rolle von Geflüchteten schlüpfen: Interaktive Ausstellung in Rehau

Gerade an Hochschulen für angewandte Wissenschaft gibt es viele Forschungsprojekte. Auch an der Hochschule in Hof stehen regelmäßig (…)

Ungewöhnlicher Besuch in Selb: Hunde baden im Gartenteich

An diesem heißen Wochenende haben wir alle Abkühlung gut gebrauchen können. So erging es offenbar auch zwei Hunden, die am Sonntag in (…)