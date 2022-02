IN.DIE.musik Festival: Vorverkauf startet heute

Wie die Corona-Situation im Sommer sein wird, kann aktuell noch niemand sagen. Veranstalter hoffen aber auf das Beste. So auch die Verantwortlichen für das IN!DIE.musik Festival in Hof. Sie wollen das Open-Air am 18. Juni nach zweijähriger Zwangspause wieder durchführen. Der Vorverkauf für die Tickets für das Musik-Festival auf dem Hofer Volksfestplatz startet sogar noch heute. Das Line Up ist so ziemlich das gleiche wie ursprünglich vor zwei Jahren geplant. Headliner ist die Band Montreal aus Hamburg, eine der bekanntesten Punkbands Deutschlands. Tickets für das ausgefallene IN!DIE.musik Festival 2020 bleiben gültig.