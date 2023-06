in-Die-Festival: Internationale und regionale Bands gastieren am Volksfestplatz

Noch eine Woche, dann messen sich wieder nationale und internationale Spitzensportler beim Stabhochsprung-Meeting in der Hofer (…)

Zum 27. Mal in Hof: Internationales Stabhochsprung-Meeting steigt kommende Woche

In dieser Woche hatte die Stadt Auerbach Besuch aus Zypern. Die Teilnehmer der Special Olympics World Games waren zu Gast, um sich in (…)

Auch Region in Berlin dabei: Special Olympics World Games starten

Mehr Lohn gefordert: Beschäftigte streiken am Marktkauf in Hof

Beim Wochenendeinkauf könnten manche heute in die Röhre schauen. Die Mitarbeiter vom Marktkauf in Hof haben am Freitag gestreikt. Viele (…)