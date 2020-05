In der Region: Fahndung nach Banküberfall

Großfahndung in der Region. Ein bisher unbekannter Täter hat im Marktredwitzer Ortsteil Brand eine Bankfiliale überfallen. Die Angestellten hat er unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe aufgefordert, ihm Bargeld herauszugeben. Nachdem sie ihm eine geringe Summe gegeben haben, ist der Räuber zu Fuß in Richtung Dorfplatz geflohen. Die Streifen im Bereich Hochfranken wurden jetzt für die Fahndungsmaßnahme zusammengezogen. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen übernommen. Bei der Fahndung kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Infos geben kann, soll sich über Notruf oder über die Telefonnummer 09281 704-0 der Kripo Hof melden. Der junge Mann wird ist 1 Meter 75 groß und schlank, hat einen roten Overall mit Kapuze und dunkle Schuhe an. Bei dem Überfall hat er eine Maske und weiße Handschuhe getragen und einen hellen Stoffbeutel bei sich getragen.

(Symbolbild)