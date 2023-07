Seit April ist der König-Albert-Brunnen auf dem Altmarkt in Plauen umzäunt. Die Stadt hat in den vergangenen Monaten große Lecks im Brunnen reparieren lassen. Dass es so lange gedauert hat, liegt daran, dass die Edelstahllieferungen sich verzögert haben, heißt es aus dem Rathaus. Da die notwendigen Teile jetzt da sind, kann der Bauhof die Sanierungsarbeiten voraussichtlich diese Woche fertigstellen, sodass der Brunnen bald wieder sprudeln kann.