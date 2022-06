In der Hofer Jahnstraße: Brand mit zwei Verletzten

Zahlreiche Einsatzkräfte waren heute in der Jahnstraße in Hof oberhalb des Gerichtsgebäudes zugegen. Dort hat es einen Wohnungsbrand gegeben. Laut Polizei und Integrierter Leitstelle Hochfranken sei der Brand gegen 10:30 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen können. Zuvor seien noch einige Personen aus dem Haus evakuiert worden. Zwei Personen aus dem Gebäude, eine Frau und ein Kind, sind laut Integrierter Leitstelle verletzt worden. Aufgrund ihrer Verbrennungen wurden sie von Rettungshubschraubern versorgt und in Verbrennungszentren gebracht. Die Verletzungen sollen nach ersten Einschätzungen nicht lebensgefährlich sein.