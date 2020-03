In Augsburg zeichnet sich OB-Stichwahl ab

Augsburg (dpa/lby) – In Augsburg wird es voraussichtlich eine Oberbürgermeister-Stichwahl geben. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlzettel lag die CSU-Kandidatin Eva Weber mit rund 41 Prozent deutlich in Front. Dahinter rangierten der SPD-Bewerber Dirk Wurm und die Grünen-Kandidatin Martina Wild mit jeweils knapp 19 Prozent fast gleichauf. Die anderen Bewerber blieben im einstelligen Prozentbereich und spielten damit für die Stichwahl keine Rolle.

In Bayerns drittgrößter Stadt hatte CSU-Amtsinhaber Kurt Gribl, der auch Vorsitzender des Bayerischen Städtetages ist, nach zwei Amtszeiten auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Weber ist als Bürgermeisterin bislang seine Stellvertreterin, SPD-Mann Wurm gehört als Ordnungsreferent ebenfalls der Stadtregierung an. In den vergangenen sechs Jahren hatte eine schwarz-rot-grüne Koalition die 300 000-Einwohner-Stadt regiert.