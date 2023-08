In 80 Metern Höhe: Vater und Tochter wollten Ausblick von Windrad genießen

Ein Vater aus dem Landkreis Bayreuth wollte mit seiner Tochter wohl einen ganz besonderen Ausflug machen. Die beiden sind am Abend ein Windrad in Laubersreuth bei Münchberg hoch geklettert. Als die Polizei eintraf, befanden sich die beiden schon in einer Höhe von ca. 80 Metern. Die Beamten hatten die beiden per Außenlautsprecher aufgefordert, wieder hinunter zu klettern. Der Aufforderung sind die beiden erst nachgekommen als immer mehr Einsatzfahrzeuge an den Ort kamen. Gegenüber der Polizei gaben der 50- und die 18-Jährige an, den Ausblick von oben genießen zu wollen. Und das auch noch ungesichert. Beide müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten.