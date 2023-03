Impulsvorträge im Einstein1: Einzelhandel im Hofer Land – fit für die Zukunft

Bevor wir in ein Restaurant oder ein Geschäft gehen, informieren wir uns mittlerweile oft vorab im Internet. Das gilt zum Beispiel auch für die Jobsuche. Es ist daher wichtig, dass Unternehmen auch in den sozialen Medien präsent sind. Im Digitalen Gründerzentrum Einstein1 in Hof findet am Abend die Veranstaltung „Einzelhandel im Hofer Land – fit für die Zukunft statt“. In den Impulsvorträgen geht es um Personalführung, Marketing, aber auch darum, wie Unternehmen Online-Shops auf- und ausbauen können. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Interessierte sollten sich jedoch im Vorfeld anmelden.