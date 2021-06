Impfzentrum Wunsiedel: Termine für junge Impfwillige möglich

Im Landkreis Wunsiedel gehen die Impfungen immer weiter voran – rund 56 Prozent der Einwohner haben bereits den ersten Piks erhalten. Wie das Landratsamt mitteilt, sind alle Impfwilligen mit einer hohen Priorisierung geimpft. Deshalb können jetzt auch Bürger mit der Prioritätsstufe vier versorgt werden. Wie Daniel Hahn, Leiter des Impfzentrums Wunsiedel mitteilt, ist jetzt eine gute Gelegenheit für junge Menschen, sich für eine Impfung anzumelden. In der nächsten Woche soll eine größere Lieferung an Impfstoff eintreffen. Auch wer sich bereits bei seinem Hausarzt auf die Warteliste setzen lassen hat, kann gern über das Bayerische Impfportal versuchen, noch schneller an einen Termin zu kommen. Ihr werdet nur darum gebeten, euch in dem Fall dann auch bei eurem Arzt abzumelden, um den Platz für andere freizugeben. Zur Anmeldung geht’s hier!