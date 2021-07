Impfzentrum Wunsiedel: Mehr Angebote für Impfwillige geplant

In Hof ist (knapp) die Hälfte vollständig geimpft. Im Landkreis Wunsiedel sind es mit 45 Prozent ein bisschen weniger. Um noch mehr Impfwillige zu erreichen plant das Impfzentrum Wunsiedel in Zukunft mehr Angebote. Leiter Daniel Hahn:

Bis dahin können sich Menschen, die sich impfen lassen wollen weiterhin online registrieren.

Es gibt in Wunsiedel laut Daniel Hahn genug Impfstoff. Daher sei eine schnelle Terminvergabe möglich. In den Impfzentren in Bayern gibt es ab heute (2.7.) übrigens keine Priorisierung mehr, d.h. jeder kann sich ab sofort dort impfen lassen.