Impfzentrum Wunsiedel: Impfungen weit fortgeschritten

In Wunsiedel haben knapp 60 Prozent (58,51) mindestens eine Impfung bekommen.

Langsam sinkt aber die Zahl der Impfungen im Impfzentrum Wunsiedel.

Das liegt laut Leiter Daniel Hahn aber nicht an fehlender Bereitschaft der Menschen, sondern am guten Fortschritt. Laut ihm hat jeder, der sich impfen lassen will und darf auch ein Impfangebot bekommen.

Das Impfzentrum plant in Zukunft auch mobile Teams und Angebote ohne Anmeldung und Termin. Einen Impfstoffmangel gibt es in Wunsiedel laut Daniel Hahn nicht.