Impfzentrum Wunsiedel: Ab sofort auch vierte Impfung möglich

Die Impfpflicht in Pflegeberufen soll im März kommen. Dem hat auch das Bundesverfassungsgericht nichts entgegenzusetzen. Am Vormittag hat es in einem Eilverfahren entschieden und Anträge gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht abgelehnt. Eine Entscheidung im Hauptverfahren steht noch aus.

Im Impfzentrum in Wunsiedel können sich Pflegekräfte ab sofort schon ihre vierte Impfung abholen. Die hatte die Ständige Impfkommission ja für besonders gefährdete Personengruppen empfohlen. Das Angebot richtet sich auch an Menschen über 70 Jahren, Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Menschen mit Immunschwäche. Die vierte Impfung ist frühestens drei Monate nach dem ersten Booster möglich, bei Pflegepersonal frühestens sechs Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung.