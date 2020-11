Impfzentrum im Landkreis Wunsiedel: Team arbeitet an Konzept

Während Bund und Länder gestern weitere Maßnahmen in der Corona-Krise beschlossen haben, laufen die Vorbereitungen für Impfzentren in der Region weiter. Der Landkreis Wunsiedel teilt Radio Euroherz mit, dass diese schon seit längerem laufen. Ein kleines Team beschäftigt sich damit – es gebe auch schon verschiedene Pläne und Modelle für eine Umsetzung. Auch wo das Impfzentrum hin soll, wird im Moment besprochen, so die Pressesprecherin Anke Rieß-Fähnrich zu Radio Euroherz. Da man von einem Startzeitpunkt im Laufe des Dezembers ausgehen könne, liege man aber sehr gut im Plan. Personal suche man hingegen nicht – die Leistungen seien an einen Dienstleister vergeben. Im Landkreis Wunsiedel ist derzeit kein Covid-19-Patient auf Intensivstation. Das bestätigt auch Peggy Kuniss-Pfeiffer vom Klinikum Fichtelgebirge gegenüber Radio Euroherz. Einen Link zu der Intensivbettenbelegung der Region findet ihr hier.