Impfzentrum Hof: Sieben Tage die Woche kann geimpft werden

Es ist der Schritt, auf den eigentlich alle in der Corona-Krise warten: So langsam können die Impfungen gegen das Virus anlaufen. Das Impfzentrum für Stadt und Landkreis Hof befindet sich dabei in der Ernst-Reuter-Straße im ehemaligen MAN-Gebäude. Heute ist der erste Probedurchlauf gestartet. Wer sich impfen lassen will, muss sich telefonisch oder online anmelden. Dabei sollen möglichst viele Menschen drankommen, Johann Schötz, koordinierender Arzt vom Impfzentrum:

Bevor die Impfung losgehen kann, wird bei jedem Fieber gemessen. Das Team besteht aus neun Ärzten sowie medizinischen Fachangestellten – aber auch Wachschutz und Rettungssanitäter werden eingesetzt. Die Teams arbeiten in Schichten und impfen sieben Tage die Woche.

(Symbolbild)