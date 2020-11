Impfzentrum Hof – Planungen laufen

Noch im Dezember könnten die ersten Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft werden, damit rechnet zumindest Bundesgesundheitsminister Spahn. Die Kommunen bereiten sich unterdessen auf die Einrichtung sogenannter Impfzentren vor. Pro Landkreis und kreisfreier Stadt sieht das Konzept in der Regel jeweils ein Impfzentrum vor – je nach Einwohnerzahl können es aber auch zwei sein. Während die Stadt Bamberg mit der Brose Arena bereits einen Standort bekanntgegeben hat, ist man in Stadt und Landkreis Hof noch nicht ganz so weit. Laut Landrat Oliver Bär:

Die Zielvorgabe von Bär ist klar definiert: sobald der Impfstoff da ist, soll auch geimpft werden können.